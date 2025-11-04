The following instruments on XETRA do have their first trading 04.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.11.2025
Aktien
1 US12448X2018 Byrna Technologies Inc.
2 AU0000148975 Lunnon Metals Ltd.
3 AU0000158636 Pacgold Ltd.
4 CA7569241069 Reddit Inc. CDR
5 AU0000214157 Solstice Minerals Ltd.
6 CA8282293023 Silver Spruce Resources Inc.
7 CA98144X1087 World Copper Ltd.
Anleihen
1 US30303M8X35 Meta Platforms Inc.
2 XS3224634991 Samsonite Finco S.à r.l.
3 IT0005676504 Italien, Republik
4 US30303MAB81 Meta Platforms Inc.
5 US30303MAC64 Meta Platforms Inc.
6 DE000A460CG9 Deutsche Rohstoff AG
7 US404280FF11 HSBC Holdings PLC
8 US404280FG93 HSBC Holdings PLC
9 US404280FE46 HSBC Holdings PLC
10 US88080TAE47 Terawulf Inc.
11 USP989MJBZ33 YPF S.A.
12 US30303MAE21 Meta Platforms Inc.
13 US30303MAD48 Meta Platforms Inc.
14 US30303M8Y18 Meta Platforms Inc.
15 XS2436584036 Municipality Finance PLC
16 AT0000A2RZ03 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
