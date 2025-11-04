Evonik rechnet auch nach Beginn des Schlussquartals nicht mit einer kurzfristigen Belebung der Nachfrage. Laut den am Dienstag veröffentlichten endgültigen Zahlen für das dritte Quartal dürfte die Nachfrage bis zum Jahresende schwach bleiben. Belastend wirken weiterhin die Zollpolitik der USA, die schwache Konjunktur in Europa sowie die anhaltende Krise im chinesischen Immobiliensektor.Bereits Ende September hatte Vorstandschef Christian Kullmann die Prognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, ...

