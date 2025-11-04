Fielmann-Gruppe fördert medizinische Studie des UKE zu innovativer Augenvorsorge im Großraum Hamburg
Fielmann hat gemeinsam mit Ocumeda, einer führenden tele-ophthalmologischen Plattform in Europa, den Augen-Check-Up eingeführt. Dieser innovative, medizinische Service macht Augengesundheit für alle erschwinglich und zugänglich. Der Service wird seit 2024 ausgerollt und ist bereits flächendeckend in den Fielmann-Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Mittlerweile haben 300.000 Kunden diesen Service genutzt. In 20 % der Fälle wurden Auffälligkeiten festgestellt, die mit einer Empfehlung für weitere Untersuchungen und Behandlungen bei lokalen Augenärzten und Kliniken einhergehen.
Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) prüft den medizinischen Service zur Augengesundheit jetzt wissenschaftlich, Fielmann fördert die Studie mit 600.000€. Studienleiter ist Prof. Dr. Martin Spitzer, Direktor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde des UKE. Die Studie vergleicht das medizinische Augenvorsorge-Screening mit einer umfangreichen Augenuntersuchung durch einen Augenarzt vor Ort im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Über den Augen-Check-Up bei Fielmann
Über die medizinische Studie - kostenlose Augenuntersuchung für Fielmann-Kunden
"Eine regelmäßige Augenvorsorge ist sehr wichtig. Mehr als 300.000 Kunden haben sich mit der Wahl des Fielmann Augen-Check-Ups bereits für diesen niedrigschwelligen und bequemen Weg der Augenvorsorge entschieden. Eine der renommiertesten medizinischen Forschungseinrichtungen Europas überprüft diesen innovativen Service nun wissenschaftlich. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer Vision 2035: In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Augenheilkunde bieten wir hochwertige medizinische Dienstleistungen an, um Augenvorsorge zugänglich und erschwinglich zu machen. Auf diese Weise verfolgen wir unser Ziel, allen Menschen zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen", sagt Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe.
Warum Augenvorsorge wichtig ist
Diese Fielmann-Niederlassungen führen einen Augen-Check-Up durch und nehmen an der Studie teil:
