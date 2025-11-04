HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieinfrastruktur-Ausrüster habe im dritten Quartal locker die Erwartungen übertroffen und daraufhin ein zweites Mal in diesem Jahr den Ausblick erhöht, schrieb Lasse Stueben in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen arbeite seinen Auftragsbestand weiterhin effizienter ab als ursprünglich erwartet. Positiver beurteilt er jetzt die mittelfristigen Margenaussichten./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:27 / GMT

ISIN: DE000A255F11





