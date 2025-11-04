Der Messstellenbetreiber Metrify testete mit dem hessischen Verteilnetzbetreiber Ovag die Umsetzung der Steuerung nach Paragraf 14a EnWG. Laut Aussagen der beteiligten Unternehmen handele es sich bei dem Test um den ersten erfolgreichen, bei dem die vollständige Befehlskette der BDEW-Web-API erprobt wurde. Die Steuerung der Ladeleistung eines Elektroautos direkt aus der Netzleitwarte heraus ist erstmals gelungen. Das melden der wettbewerbliche Messstellenbetreiber Metrify, ein Tochterunternehmen von Enpal, und der hessische Verteilnetzbetreiber Ovag Netz. In einem Feldtest wurde eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte ...

