Zug - Um die nächste Phase der Unternehmensentwicklung einzuleiten und gleichzeitig agil zu bleiben, übergibt Xelon-Gründer und bisheriger CEO Michael DudIi das Zepter im November 2025 an den Cloud- und lnnovationsexperten Roman Schweizer. Nach einer zweimonatigen Übergangsphase wird sich Michael Dudli per Anfang 2026 verstärkt auf die Weiterentwicklung der Cloud-Management-Plattform van Xelon konzentrieren. Als Verwaltungsrats-präsident und Mehrheitsaktionär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab