Wiegand-Glas ist einer der größten Behälterglashersteller in Deutschland. Nun hat das Unternehmen eine PV-Photovoltaik-Dachanlage mit insgesamt knapp 8'¯MW Leistung in Betrieb genommen. Der PV-Spezialist Solmotion hat für die Wiegand-Glas Unternehmensgruppe am Standort Großbreitenbach eine Photovoltaik-Anlage mit 7.933'¯kW Leistung installiert. Sie zu den größten PV-Dachanlagen in Deutschland, die in diesem Jahr in Deutschland in Betrieb gingen. Auf rund 42.000'¯m² Dachfläche erzeugt sie künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
