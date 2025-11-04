Mitten in der Krise der europäischen Bauindustrie schickt die Geberit Gruppe ein starkes Signal an den Kapitalmarkt: Das Unternehmen, bekannt für seine Sanitär- und Installationssysteme, trotzt dem Abwärtstrend und liefert für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 überzeugende Ergebnisse. Während andere Nebenwerte im Sektor mit massiven Einbrüchen kämpfen, zeigt der Schweizer Konzern, dass ein robustes Geschäftsmodell und eine starke Marktposition auch in schwierigen Zeiten für dicke Gewinne sorgen können. Volumen-Triumph: Währungen bremsen Super-Wachstum Auf den ersten Blick mag der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.