DJ BP-Gewinn übertrifft Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Der Öl- und Gaskonzern BP hat trotz eines schwächeren Beitrags seiner Ölhandelssparte im dritten Quartal 2025 mehr verdient als erwartet und sein Ziel für die Erlöse aus Veräußerungen im Gesamtjahr angehoben. Wie der in London ansässige Konzern mitteilte, betrug der bereinigte Gewinns zu Wiederbeschaffungskosten - eine Kennzahl, die mit dem von US-Ölkonzernen ausgewiesenen Nettogewinn vergleichbar ist - 2,21 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 2,02 Milliarden Dollar erwartet hatten. Im Vorquartal hatte BP 2,35 Milliarden Dollar verdient.

BP geht nun davon aus, dass die Veräußerungserlöse in diesem Jahr über 4 Milliarden Dollar liegen werden. Bislang hatte das Unternehmen 3 bis 4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

