NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1960 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem durchaus kontrovers diskutierten Umsatzziel für 2030 von 50 Milliarden Euro liegen, schrieb Analyst Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht und den Kapitalmarkttag. Die Quartalszahlen selbst seien vernachlässigbar. Auf der Investorenveranstaltung dürfte es in diesem Jahr weniger um die europäische Verteidigungspolitik als die Firmenstrategie der Düsseldorfer gehen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:00 / UTC

DE0007030009