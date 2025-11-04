- Oberflächenergebnisse, geophysikalische Vermessungen und geochemische Untersuchungen lassen ein mögliches zweites Kupferzentrum erkennen

Vancouver, British Columbia / 4. November 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralvorkommen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten im ersten Bohrloch auf dem Zielgebiet Star North, das sich 1 km nordöstlich des Projektgebiets Star Main befindet, im Gange sind.

Das erste Bohrloch, SN-25-001 (UTM 340.487E / 6.459.084N; Höhenlage 1.163 m; Azimut 131°; Neigung -45°; geplante Zieltiefe 400 m), befindet sich derzeit in einer Tiefe von 144 m (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 - Bohrloch SN-25-001 im Ziel Star North soll eine Tiefe von 400 Fuß erreichen. Star Copper, 2025.

Im Zielgebiet Star North sind zwei Arten einer Kupfermineralisierung dokumentiert: (1) semi-massiver Chalkopyrit in Erzgängen und -schnüren in Vulkangesteinseinheiten mit ausgeprägter Verkieselung und Brekzienbildung und (2) fein bis blasenartig eingesprengter Chalkopyrit ± Pyrit in Quarz-Monzodiorit/Monzonit mit Kalialteration.

Star North ist ein potenzialreiches Zielgebiet, 2 km nordöstlich von Star Main bzw. 2,5 km nördlich des Ziels Copper Creek. Dieses Zielgebiet weist dieselben Merkmale wie Star Main auf: eine gut definierte geochemische Bodenanomalie auf 500 m mal 1.000 m und eine übereinstimmende Anomalie mit hoher IP-Aufladbarkeit. Einige der besten Ergebnisse der historischen Bohrungen stehen in direktem Zusammenhang mit dieser Aufladbarkeitsanomalie bei Star Main. Star North bietet dem Unternehmen die spannende Möglichkeit, das Ziel im Rahmen eines verschachtelten Porphyrcluster-Modells zu etablieren.

Im Laufe der diesjährigen Saison haben die Mitarbeiter eingehende Kartierungen durchgeführt und 119 Gesteinsproben entnommen. Höhepunkt waren die Stichproben AA002620 und AA002628 aus in stark alteriertem Augit-Plagioklas-Porphyr lagerndem semi-massivem Chalkopyrit; sie enthielten 17,6 % Cu und 0,942 g/t Au bzw. 3,21 % Cu (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 - Wichtigste Ergebnisse der Probenahmen 2025 bei Star North

Probe-Nr. Easting Northing Cu (%) Au (g/t) AA002620 340628 6459062 17,6 0,942 AA002628 340525 6458995 3,21 0,027

Gesteinsproben 2025 bei Star North

Statistischer Überblick N Minimum Maximum Mittelwert Median Standardabweichung Cu (%) 119 0,00026 17,6 0,4817 0,01855 2,0387 Au (g/t) 119 0,0005 0,942 0,03769 0,005 0,1126

Zur statistischen Auswertung wurden Werten unterhalb der Nachweisgrenze ein Wert zugewiesen, der der Hälfte der Nachweisgrenze entspricht. Von ALS Labs verwendete Methoden: ME-MS61 und Au-ICP21. Bei Proben mit Cu-Werten über der Nachweisgrenze Cu-OG62 (Star Copper, 2025).

SN-25-001 zielt darauf ab, das Zentrum des Zielgebiets zu erproben - dort, wo Magnetik- und IP-Aufladbarkeitsanomalien mit ausgeprägten Cu-in-Bodentrends und kartierten Kupfervorkommen zusammenfallen. Anhand des Bohrlochs SN-25-001 soll die Beziehung zwischen geophysikalischen Bedingungen, Alteration und Sulfidverteilung in der Tiefe bewertet werden (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 - Übersicht über das Projekt Star. Star Copper, 2025.

"Die Aufnahme der Bohrungen bei Star North ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen unseres Programms 2025", so CEO Darryl Jones. "Angesichts überzeugender Oberflächenergebnisse und robuster geophysikalischer und geochemischer Signaturen ist das erste Bohrloch ein wichtiger Schritt, um zu bestätigen, dass es sich hier neben Star Main um ein zweites Kupferzentrum handelt."

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI-43-101, verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Star im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, Bezirk Sheslay, voranzutreiben. Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North und Copper Creek. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News-Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf https://x.com/Star_Copper_, Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "nimmt an", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Flaggschiffprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Star-Projekt. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81668Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81668&tr=1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.



