Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Dienstag zunächst überwiegend nach. Händler sprechen von einer Mischung aus Gewinnmitnahmen und gewissen Sorgen, dass die zuletzt KI-getriebenen Avancen etwas heiss gelaufen sein könnten. «Zusätzlich belasten die Äusserungen der US-Regierung, dass die Hochtechnologie von Nvidia nicht exportiert werden soll, die jüngst avisierten Handelsabkommen zwischen den USA und China», ergänzt ein Börsianer. ...

