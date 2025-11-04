Davos - Das Offene Atelier ist ein Raum für alle - unabhängig von Alter, Herkunft, Sprache oder Vorerfahrung. Ob Sie schon immer gemalt haben oder es einfach einmal ausprobieren möchten: Hier können Sie zeichnen, malen, experimentieren und entdecken - in Ihrem eigenen Tempo. Das Angebot des "Offenen Ateliers" ist inspiriert vom Living Museum in Wil, dessen Wurzeln bis in die 1980er-Jahre nach New York reichen. Die Idee dahinter: Kunst als Raum für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab