Washington/New York - Kurz vor Beginn der Bürgermeisterwahl in New York will Präsident Donald Trump einen Sieg des linken Demokraten Zohran Mamdani verhindern. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social drohte er der Stadt mit finanziellen Konsequenzen, falls Mamdani die Wahl am Dienstag gewinnen sollte. «Wenn der kommunistische Kandidat Zohran Mamdani die Wahl zum Bürgermeister von New York City gewinnt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab