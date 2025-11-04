Der Weg ist frei: Avanti Gold bereinigt Altlasten des Goldprojekts Misisi

Anzeige / Werbung

Avanti Gold räumt auf und beseitigt die Altlasten auf seinem Misisi-Projekt. Damit ist der Weg frei für die weitere Erkundung des Projekts.

Avanti Gold (CSE: AGC; FSE: X370) meldet die Bereinigung historischer Verbindlichkeiten rund um das Misisi-Goldprojekt in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo). Das Unternehmen und die 100%-Tochter Regency Mining Ltd. haben eine bereits im Juli 2025 vereinbarte Einigung mit Arc Minerals Ltd. planmäßig umgesetzt: Anstelle eines ausstehenden Betrags von 1,25 Mio. US-Dollar wurde im Oktober 2025 eine reduzierte Zahlung von 625.000 US-Dollar geleistet. Mit Abschluss dieser Transaktion ist das äußerst vielversprechende Projekt nach Angaben von Avanti frei von dieser Verbindlichkeit. Es kann also losgehen!

Historische Verbindlichkeit getilgt: Avanti Gold mit operativem Meilenstein

Der im Sommer 2025 unterzeichnete Vergleich sah vor, dass Avanti Gold die reduzierte Summe bis spätestens 31. Oktober 2025 begleicht. Diese Zahlung ist erfolgt; damit entfällt ein wiederkehrender Belastungsfaktor für die Bilanz des Explorers. Laut dem designierten CEO Martin Pawlitshek schafft die Bereinigung Freiräume, um Managementzeit und Ressourcen wieder auf die Weiterentwicklung des Misisi-Projekts zu konzentrieren. Das Unternehmen bewertet den Schritt als operativen Meilenstein, der die Ausrichtung auf strategische und technische Maßnahmen im Lizenzgebiet unterstützt.

Die Botschaft ist klar einzuordnen: die Unsicherheiten auf der Finanz- und Prozessebene werden erheblich reduziert. (Die Einhaltung von Zahlungsfristen und die Schließung offener Posten sind - insbesondere bei international aufgestellten Explorationsunternehmen - häufige Vorbedingungen für den Abschluss weiterer Projekt- oder Partnervereinbarungen.)

Misisi im Überblick: Lage, Ressourcenstatus und Projektumfang

Für Avanti Gold Misisi eindeutig das Flaggschiffprojekt. Die Liegenschaft umfasst drei aneinandergrenzende 30-jährige Bergbaukonzessionen mit zusammen 133 km² entlang des rund 55 km langen Kibara-Goldgürtels, einer etablierten metallogenen Provinz mit zahlreichen Goldvorkommen. Das im Projekt gelegene Akyanga-Vorkommen weist laut Unternehmen eine abgeleitete (Inferred) Mineralressource von 44,3 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,37 g/t Gold aus; in Summe entspricht dies 3,1 Mio. Unzen Gold.

Wir hatten bereits in unserem Einführungsbericht auf das Potenzial der Liegenschaft hingewiesen:

Avanti Gold: Wie ein Phönix aus der Asche

