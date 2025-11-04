EQS-News: tick Trading Software AG
tick Trading Software AG ist Sponsor und Aussteller beim Deutschen Eigenkapitalforum 2025
Düsseldorf, 04. November 2025 - Die tick Trading Software AG (tick-TS) wird auch 2025 auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2025 der Deutschen Börse AG vertreten sein. Das Unternehmen ist erneut als Sponsor und Aussteller vor Ort. Das Team um die Vorstände Martin Lüttich und Carsten Schölzki freut sich auf den persönlichen Dialog mit Kunden, Partnern, Aktionären und Interessenten.
Das Deutsche Eigenkapitalforum (EKF), das vom 24. bis 26. November 2025 im Steigenberger Airport Hotel Frankfurt am Main stattfindet, ist mit über 2.000 Teilnehmern die bedeutendste Kapitalmarktkonferenz in Deutschland. Seit mehr als 20 Jahren setzen Vermögensverwalter, Online-Broker, internationale Großbanken und Neobroker beim Wertpapierhandel und der -abwicklung auf die Spezialsoftware der seit 2017 börsennotierten tick Trading Software AG (tick-TS). Das EKF bietet somit eine hervorragende Gelegenheit, sich mit den verschiedenen Stakeholdern auszutauschen und über die aktuellen Software- und Service-Innovationen zu informieren.
Im laufenden Jahr hat tick-TS unter anderem die browserbasierte Version der TradeBase MX Plattform (TBMX) vorgestellt und die Schnittstelle für den Kryptohandel hat sich in der Praxis bewährt. Zudem wird das Leistungsportfolio um Consulting im Finanzsektor erweitert.
Alle Kunden, Partner, Investoren und Interessenten sind herzlich eingeladen, sich mit dem tick-TS-Team am Stand auszutauschen. Für ausführliche Einzelgespräche können vorab auch Termine vereinbart werden: ir@tick-ts.de.
