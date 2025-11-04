Zürich - Die Nordmann-Gruppe verkauft «La Galerie» und das Parking des Grand-Places in Freiburg an Procimmo Real Estate SICAV - Industrial. Die Nordmann-Gruppe und Procimmo SA, Vermögensverwalterin des Immobilienfonds «Procimmo Real Estate SICAV - Industrial», teilen den Eigentümerwechsel des kommerziellen Standorts «La Galerie» und des Parkings Grand-Places mit - zwei prägende Standorte im Herzen der Stadt Freiburg. Der Standort «La Galerie», der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.