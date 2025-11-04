Die Nvidia-Aktie schießt immer weiter nach oben. Doch einige Analysten sind optimistisch, dass die Rallye noch lange nicht am Ende ist. Winken jetzt bei dem Titel weitere +56% Kurspotenzial? Analysten optimistisch Nvidia hat kürzlich als erstes Unternehmen die magische Marke von 5 Billionen US$ Marktkapitalisierung geknackt. Doch viele Analysten glauben daran, dass es trotz des aktuellen Höhensturms mit den Papieren noch weiter nach oben gehen kann. ...

