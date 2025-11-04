© Foto: picture alliance / Newscom | Rafael Ben-Ari

BP überrascht mit einem Gewinn über den Erwartungen - trotz sinkender Ölpreise. Anleger feiern den Kurswechsel zurück zu Öl und Gas. Auch das Sparprogramm zeigt Wirkung.Der britische Energieriese BP hat im dritten Quartal besser verdient als erwartet - trotz rückläufiger Ölpreise. Wie BP am Dienstag mitteilte, erzielte das Unternehmen zwischen Juli und September einen bereinigten Gewinn auf Basis der sogenannten Replacement-Cost-Methode von 2,21 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG-Konsens lediglich mit rund 2,03 Milliarden US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum lag der Nettogewinn noch bei 2,3 Milliarden US-Dollar und im zweiten Quartal 2025 bei 2,35 Milliarden US-Dollar. …