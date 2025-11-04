Hims & Hers Health setzt auf Expansion, Diagnostik und einen möglichen Deal mit dem dänischen Pharmariesen Novo Nordisk. Die Aktie steigt nachbörslich deutlich.Das US-amerikanische Telemedizinunternehmen Hims & Hers Health hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und meldete einen Umsatz von 600 Millionen US-Dollar, womit das Unternehmen die durchschnittliche Analystenschätzung von 580,2 Millionen US-Dollar laut LSEG-Daten übertraf. An der Börse reagierten Anleger positiv und schickten die Hims & Hers-Aktie im nachbörslichen Handel um über 5 Prozent nach oben. Grund dafür ist vor allem ein mögliches Comeback in der Zusammenarbeit mit Novo Nordisk, dem Hersteller des …

