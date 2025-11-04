Vom Tellerwäscher zum Millionär - diese Redewendung passt auch sehr gut zum Werdegang des Chipausrüsters ASML. Aus einer improvisierten Werkstatt in einem undichten Schuppen wurde der Konzern zum weltweit unangefochtenen Marktführer mit modernsten Produktionsstätten. Der Name ist dabei Programm. Eine Zeitreise!Nach der Gründung im Jahr 1984 startete ASML zunächst als kleines Joint Venture von Philips und ASM International, um Lithografiesysteme für den wachsenden Halbleitermarkt zu entwickeln. 1995 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär