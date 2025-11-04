(Neu: Weitere Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) sind am Dienstag trotz einer überraschend positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal unter Druck geraten. Sie gaben am Vormittag als Schlusslicht im Dax um gut fast sechs Prozent auf 43,05 Euro nach. Damit liegt der Kurs nun wieder auf dem Niveau von Mitte September. Händler nannten die mögliche Platzierung von FMC-Aktien durch die frühere Mutter Fresenius als Grund für die Verluste.

FMC übertraf trotz des weiter mauen US-Geschäfts die Erwartungen. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich erneut das Sparprogramm aus. Die Jahresziele bestätigte der Konzern.

JPMorgan-Analyst David Adlington attestierte FMC eine überraschend gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Er hatte aber bereits am Morgen darauf verwiesen, dass die Erwartung einer weiteren Anteilsplatzierung durch den Großaktionär Fresenius dennoch auf dem Kurs lasten könnte. Zudem sei die Aktie seit Anfang September schon deutlich besser gelaufen als die des US-Konkurrenten Davita .

Die ehemalige Konzernmutter Fresenius hatte sich bereits im Frühjahr von Papieren für 1,1 Milliarden Euro brutto getrennt - einen Teil direkt, einen Teil in Form einer 2028 fälligen Umtauschanleihe. Sobald diese gewandelt werden, wird die Beteiligung an FMC auf rund 25 Prozent sinken. Im Frühjahr hatte sich Fresenius zudem zu einer sogenannten Lock-up-Periode von 180 Tagen verpflichtet, in der dann keine weiteren Aktien verkauft werden./mis/gl/tav/zb

