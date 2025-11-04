Anzeige
Dow Jones News
04.11.2025 10:33 Uhr
194 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 24

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 24

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 24

München (pta000/04.11.2025/10:00 UTC+1)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschließlich 2. November 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 293.167 Stamm- und 57.689 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
27.10.2025  1.503                80,9376                  AQUIS (AQEU) 
27.10.2025  13.133                81,0806                  CBOE Europe (CEUX) 
27.10.2025  960                 80,9150                  Turquoise (TQEX) 
27.10.2025  7.820                81,1190                  Xetra 
28.10.2025  1.671                81,5691                  AQUIS (AQEU) 
28.10.2025  13.229                81,4911                  CBOE Europe (CEUX) 
28.10.2025  2.574                81,4918                  Turquoise (TQEX) 
28.10.2025  13.187                81,4219                  Xetra 
29.10.2025  1.503                82,2882                  CBOE Europe (CEUX) 
29.10.2025  569                 82,1657                  Turquoise (TQEX) 
29.10.2025  2.176                82,1755                  Xetra 
30.10.2025  8.287                81,3726                  AQUIS (AQEU) 
30.10.2025  49.217                81,4120                  CBOE Europe (CEUX) 
30.10.2025  13.006                81,3970                  Turquoise (TQEX) 
30.10.2025  59.405                81,4373                  Xetra 
31.10.2025  6.943                80,9177                  AQUIS (AQEU) 
31.10.2025  41.504                80,9274                  CBOE Europe (CEUX) 
31.10.2025  7.815                80,9470                  Turquoise (TQEX) 
31.10.2025  48.665                80,9496                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
27.10.2025  272                 75,1131                  AQUIS (AQEU) 
27.10.2025  4.443                74,9880                  CBOE Europe (CEUX) 
27.10.2025  673                 74,9100                  Turquoise (TQEX) 
27.10.2025  5.787                75,0347                  Xetra 
28.10.2025  1.498                74,9988                  CBOE Europe (CEUX) 
28.10.2025  4.632                75,0319                  Xetra 
29.10.2025  144                 75,6000                  CBOE Europe (CEUX) 
29.10.2025  645                 75,6301                  Xetra 
30.10.2025  4.935                75,3537                  CBOE Europe (CEUX) 
30.10.2025  824                 75,2815                  Turquoise (TQEX) 
30.10.2025  7.976                75,3644                  Xetra 
31.10.2025  330                 75,2414                  AQUIS (AQEU) 
31.10.2025  6.067                75,2816                  CBOE Europe (CEUX) 
31.10.2025  841                 75,1374                  Turquoise (TQEX) 
31.10.2025  18.622                75,2768                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762246800328 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 04:00 ET (09:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
