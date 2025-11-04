DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 24
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 24
München (pta000/04.11.2025/10:00 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschließlich 2. November 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 293.167 Stamm- und 57.689 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 27.10.2025 1.503 80,9376 AQUIS (AQEU) 27.10.2025 13.133 81,0806 CBOE Europe (CEUX) 27.10.2025 960 80,9150 Turquoise (TQEX) 27.10.2025 7.820 81,1190 Xetra 28.10.2025 1.671 81,5691 AQUIS (AQEU) 28.10.2025 13.229 81,4911 CBOE Europe (CEUX) 28.10.2025 2.574 81,4918 Turquoise (TQEX) 28.10.2025 13.187 81,4219 Xetra 29.10.2025 1.503 82,2882 CBOE Europe (CEUX) 29.10.2025 569 82,1657 Turquoise (TQEX) 29.10.2025 2.176 82,1755 Xetra 30.10.2025 8.287 81,3726 AQUIS (AQEU) 30.10.2025 49.217 81,4120 CBOE Europe (CEUX) 30.10.2025 13.006 81,3970 Turquoise (TQEX) 30.10.2025 59.405 81,4373 Xetra 31.10.2025 6.943 80,9177 AQUIS (AQEU) 31.10.2025 41.504 80,9274 CBOE Europe (CEUX) 31.10.2025 7.815 80,9470 Turquoise (TQEX) 31.10.2025 48.665 80,9496 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 27.10.2025 272 75,1131 AQUIS (AQEU) 27.10.2025 4.443 74,9880 CBOE Europe (CEUX) 27.10.2025 673 74,9100 Turquoise (TQEX) 27.10.2025 5.787 75,0347 Xetra 28.10.2025 1.498 74,9988 CBOE Europe (CEUX) 28.10.2025 4.632 75,0319 Xetra 29.10.2025 144 75,6000 CBOE Europe (CEUX) 29.10.2025 645 75,6301 Xetra 30.10.2025 4.935 75,3537 CBOE Europe (CEUX) 30.10.2025 824 75,2815 Turquoise (TQEX) 30.10.2025 7.976 75,3644 Xetra 31.10.2025 330 75,2414 AQUIS (AQEU) 31.10.2025 6.067 75,2816 CBOE Europe (CEUX) 31.10.2025 841 75,1374 Turquoise (TQEX) 31.10.2025 18.622 75,2768 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
