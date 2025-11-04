Nach Darstellung von SMC-Research hat Pyramid einen großen Rahmenvertrag akquiriert, der für gute Wachstumschancen ab 2026 sorgt. SMC-Analyst Holger Steffen leitet daraus ein hohes Kurspotenzial ab.

Pyramid sei laut SMC-Research im ersten Halbjahr mit einem Umsatzplus von 30,5 Prozent auf 40,5 Mio. Euro kräftig gewachsen und habe dabei u.a. stark von der Abarbeitung eines Großauftrags profitiert. Aufgrund einer ebenfalls deutlichen Steigerung der Materialaufwendungen habe das in eine leichte Verbesserung des EBITDA um 2 Prozent auf 1,9 Mio. Euro umgemünzt werden können.

Das zweite Halbjahr werde voraussichtlich nicht an diese Zahlen heranreichen, da die Auslastung der Faytech-Produktion in China aktuell schwach sei und die Abarbeitung des im Oktober gemeldeten Rahmenvertrags entgegen den ursprünglichen Erwartungen erst 2026 zu substanziellen Volumina führen werde. Mitte Oktober habe das Management daher die Jahresprognose für den Umsatz von 88 bis 92 Mio. Euro auf 75 bis 77 Mio. Euro beim Umsatz und für das EBITDA von 4,7 bis 5,5 Mio. Euro auf 3,0 bis 3,5 Mio. Euro reduziert.

Der spektakuläre Rahmenauftrag, der schwerpunktmäßig in den nächsten drei Jahren die Lieferung von Hochleistungsservern mit KI-Funktionalitäten im Volumen von mehr als 100 Mio. Euro an einen Bestandskunden vorsehe, sorge allerdings für gute Perspektiven für die nächsten Jahre. Für 2026 erwarte das Management einen Umsatz von 92 bis 102 Mio. Euro und eine Verbesserung des EBITDA auf 5 bis 6 Mio. Euro, 2027 sollen die Werte dann auf 115 bis 130 Mio. Euro bzw. 6 bis 7,5 Mio. Euro steigen.

Die anspruchsvolle Aufgabe für das Unternehmen werde es sein, diesen Hardware-lastigen Auftrag so zu managen, dass auskömmliche Margen erzielt werden. Die Analysten sehen gute Chancen, dass dies klappen werde, zumal es erhebliche Skaleneffekte bei den Overhead-Kosten geben dürfte.

Die Analysten hatten daher ihr Modell für die nächsten Jahre bereits Mitte Oktober umfassend überarbeitet und die Schätzungen ab 2026 angehoben. Damit hatte sich ihr Kursziel von 1,50 auf 1,80 Euro erhöht. Dieses bleibe aktuell trotz kleinerer Änderungen als Reaktion auf die Halbjahreszahlen unverändert. Damit sehen die Analysten auch nach der jüngsten Kurserholung ein hohes Aufwärtspotenzial von mehr als 70 Prozent und bekräftigen ihre Einstufung mit "Buy".

