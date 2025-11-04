Hugo Boss hat solide Zahlen abgeliefert - zumindest auf den zweiten Blick. Im herausfordernden Marktumfeld erzielte das deutsche Bekleidungsunternehmen im dritten Quartal zwar vier Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr, doch die Kostendisziplin zahlte sich aus: Hugo Boss konnte die Gewinne leicht steigern.Der Umsatz schrumpfte im dritten Quartal von 1,03 Milliarden Euro auf 989 Millionen Euro und blieb damit hinter dem Analystenkonsens zurück, der von 1,01 Milliarden Euro ausging. Belastet wurde ...

