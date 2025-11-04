Anzeige
WKN: 852009 | ISIN: US7170811035 | Ticker-Symbol: PFE
Tradegate
04.11.25 | 16:23
21,760 Euro
+1,59 % +0,340
ADTRAN HOLDINGS INC7,300-19,74 %
ADTRAN NETWORKS SE21,5000,00 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE89,40+12,45 %
FERRARI NV352,20+3,68 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG41,510-9,11 %
HUGO BOSS AG36,600-3,40 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV24,480+3,16 %
NEMETSCHEK SE98,450,00 %
NORDEX SE25,800-0,77 %
NORMA GROUP SE13,420-3,59 %
PFIZER INC21,760+1,59 %
SAF-HOLLAND SE13,740-3,10 %
SAP SE226,35-1,09 %
SCHAEFFLER AG6,820-3,47 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG49,010+0,39 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA566,10+1,13 %
TELEFONICA SA3,742-13,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.