ROUNDUP/Bayer: Milliardenvergleich im US-Glyphosatstreit - Kurssprung verfliegt

LEVERKUSEN - Bayer versucht in den USA mit einem milliardenschweren Vergleich das Thema Glyphosat-Klagen weitgehend vom Tisch zu bekommen. Die Streitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter haben schon Milliarden verschlungen, die Dividende wurde zusammengestrichen. Ein Gericht in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri muss dem nun angestrebten Sammelvergleich noch zustimmen. Bereits Anfang des Jahrzehnts hatte der Pharma- und Agrarchemiekonzern eine umfassende Lösung angestrebt, die ein Richter aber abgelehnt hatte. Der aktuelle Vorschlag ist allerdings anders aufgebaut. An der Börse ebbte die anfängliche Euphorie am Mittwochvormittag abrupt ab.

ROUNDUP: Dürr verdient mehr als anvisiert - Aktie legt deutlich zu

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Maschinenbauer Dürr hat die eigenen Gewinnpläne für das vergangene Jahr übertroffen. Der Nettogewinn liege mit voraussichtlich rund 200 Millionen Euro über der Prognosebandbreite von 120 bis 170 Millionen, teilte das SDax -Unternehmen überraschend am Dienstag in Bietigheim-Bissingen auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Zum einen habe sich das Tagesgeschäft gut entwickelt, zum anderen sei der Buchgewinn aus dem Ende Oktober vollzogenen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts höher ausgefallen als erwartet. An der Börse kamen die Eckdaten gut an. Die Aktie legte im frühen Mittwochhandel um gut fünf Prozent zu.

SAF-Holland mit Umsatzrückgang und deutlich weniger operativen Gewinn

BESSENBACH - Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen gemacht. So sank der Umsatz um rund acht Prozent auf gut 1,73 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte verringerte sich der Umsatz um rund sieben Prozent. Das bereinigt Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um fast 14 Prozent auf rund 164 Millionen Euro ab. Die bereinigte operative Marge gab um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent nach. Belastend wirkten höhere Restrukturierungsaufwendungen sowie negative Währungseffekte.

Rheinmetall darf Blohm+Voss und NVL übernehmen



BRÜSSEL/DÜSSELDORF/BREMEN - Rheinmetall darf nach einer Entscheidung der EU-Kommission die Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen kaufen. Deutschlands größter Rüstungskonzern hatte sich im September mit Lürssen auf den Kauf geeinigt. Dazu zählt auch die Blohm+Voss-Werft im Hamburger Hafen.



Weitere Meldungen



-Aluminium-Industrie beklagt viertes Krisenjahr in Folge -Hochtief erhält Auftrag aus Milliardenprojekt der Bundeswehr - Aktie auf Rekord -ROUNDUP: Cyberangriff auf Bahn stört Auskunftssysteme -Branche will weitere Entlastungen für den Luftverkehr -Hoffnung im Wohnungsbau in Deutschland: Mehr Baugenehmigungen -Merz stellt Luftkampfsystem FCAS infrage

-ROUNDUP: Kanzler und Digitalminister offen für Social-Media-Verbot -Intershop mit Verlust - Vertrag von Vorstandschef verlängert -Länder setzen Bahn bei Sanierung Berlin-Hamburg Frist -ROUNDUP 2: So viel durstiger als angegeben sind Plug-in-Hybride -Selenskyj drängt auf europäische Produktion von Flugabwehrraketen -Zuckerberg sagt in Prozess um Social-Media-Sucht aus

-Elektroautos dominieren Pkw-Produktion in Ostdeutschland -Vattenfall-Chefin: Windpark-Flächen in Nordsee begrenzt -Niedersachsen wird beim Küstentourismus beliebter

-Söder erteilt höheren Spritpreisen Absage

-BVG und Verdi verhandeln in dritter Runde über Tarifvertrag -Klimastress für Arabica? Organisation warnt vor Folgen für Kaffeeanbau -Hausärzte: E-Patientenakte nur eingeschränkt praxistauglich -ROUNDUP: Appell an CDU-Parteitag für Softdrink-Steuer -Millionen weltweit gucken deutsche Thriller-Serie auf Netflix -Dank Guirassy: BVB nimmt Kurs auf Königsklassen-Achtelfinale -Verbraucherschützer: E-Patientenakten noch nicht Alltag -Aldi Süd und Action rufen Spielzeug zurück - Asbestgefahr -KI-Video: ZDF entschuldigt sich im 'heute journal' bei Zuschauern -Weimer zu Fehlern beim ZDF: 'unangenehmer Vorgang'

-Studie: Heime durch mehr Krankenpflege im Nachteil

-Politik-Podcast 'Machtwechsel' jetzt zweimal pro Woche -Vorbereiter und Vollstrecker: BVB feiert traurigen Guirassy°

