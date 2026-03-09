Der jüngste Verkauf von Aktien durch Alexander Geis erfolgte unmittelbar nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum Geschäftsjahr 2025. Herr Geis nutzte damit offenbar einen besonders günstigen Zeitpunkt. Der Aktienkurs von SAF-HOLLAND befand sich zum Zeitpunkt nahe am Allzeithoch. Die Gründe für den Schritt bleiben im Dunkeln, man könnte vermuten, dass die besten Zeiten vorerst vorbei sein könnten. Insiderverkäufe sind an der Börse ein viel ...

