Der deutsche Leitindex hat am Dienstag wieder deutlich Boden gutmachen können und sich deutlich von den Verlaufstiefs nach der Eskalation im Nahen Osten rund um den Iran wieder lösen können. Zum Handelsende stand ein Kursplus von knapp 2,4 Prozent an der Frankfurter Wertpapierbörse auf der Kurstafel.Auslöser war, dass US-Präsident Donald Trump zunächst die Freigabe strategischer Ölreserven in Erwägung gezogen und Medien berichtet hatten, dass er auch eine Lockerung der Ölsanktionen gegen Russland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär