FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,80 Prozent auf 25.199 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verzeichnete ein Plus von 0,29 Prozent auf 31.537 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,8 Prozent an.

Nach seinem Rekordhoch vor gut fünf Wochen bei fast 25.508 Punkten hatte der Dax Ende Januar sein Jahrestief bei 24.266 Zählern markiert. Die Charthürde bei 25.000 Punkten erwies sich in den zurückliegenden Wochen als zäher Widerstand. Geopolitische Spannungen, Zinsunsicherheit und Befürchtungen um Disruptionen in der Wirtschaft durch Künstliche Intelligenz (KI) und wegen hoher Bewertungen im US-Technologiesektor hatten belastet. Martin Utschneider, Kapitalmarktexperte beim Broker RoboMarkets, sieht das wichtigste deutsche Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige indes einen intakten Aufwärtstrend.

An der Dax-Spitze erholten sich am Mittwoch die Anteile des Index-Schwergewichts Siemens mit einem Plus von mehr als vier Prozent etwas von ihren jüngsten Einbußen. Auch Heidelberg Materials machten mit plus 3,8 Prozent weiter Boden gut. Infineon profitierten von starken Geschäftszahlen und Prognosen des US-Halbleiterherstellers Analog Devices .

Die Anleger von Bayer dagegen erlebten nach dem starken Vortag ein Kursdebakel. Nachdem die Anleger tags zuvor mit einem Plus von mehr als 7 Prozent einen Milliardenvergleich in den USA zunächst als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen, ging es am Mittwoch um fast 11 Prozent runter.

Ein Kernpunkt bleibe trotz der Vergleichsankündigung die Frage, was passiert, wenn der Supreme Court nicht zugunsten von Bayer entscheidet, erklärten die Analysten der Barclays-Bank. Aus Sicht des Experten Peter Spengler von der DZ Bank ist der Glyphosat-Vergleich in den USA zudem ein "teuer erkaufter Schritt zu mehr Planungssicherheit". Spengler stufte die Papiere von "Kaufen" auf "Verkaufen" ab.

Brenntag rutschten als zweitschwächster Dax-Wert nach Bayer um 4,5 Prozent ab und reagierten damit auf den Kurseinbruch beim niederländischen Chemikalienhändler IMCD nach dessen Geschäftszahlen.

Im Nebenwerteindex SDax honorierten die Anleger die Jahreszahlen des Anlagenbauers Dürr mit einem Kursplus von 6,8 Prozent. Nach Zahlenvorlage verteuerten sich auch die Titel des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland um 2,9 Prozent./ajx/jha/

US0326541051, DE000BAY0017, DE0005565204, DE0006047004, DE0006231004, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE000A1DAHH0, DE000SAFH001, DE0007236101