Zürich - Der Schweizer Detailhandel hat von Januar bis September 2025 insgesamt leicht mehr umgesetzt. Vor allem im Lebensmittelsektor stiegen die Erlöse. Der Gesamtumsatz im hiesigen Detailhandel stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 0,6 Prozent, wie das Marktforschungsinstitut NielsenIQ am Dienstag mitteilte. Während der Food-Bereich um 0,9 Prozent zulegte, stagnierte der Non-Food-Sektor mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent. Der Umsatzanstieg ...

