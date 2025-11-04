Die Marcley GmbH und die Solarize Energy Solutions GmbH kooperieren, um den Verbrauch von vor Ort erzeugtem Solarstrom in Mehrparteien-Immobilien zu ermöglichen. Marcley aus Hannover ist ein Spezialist für die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) mit Photovoltaik-Strom. Das Unternehmen hat bereits rund 30 Projekte in 90 Mehrfamilienhäusern realisiert. Für die Abrechnung der über 1.100 Stromzähler in diesen […] Die Marcley GmbH und die Solarize Energy Solutions GmbH kooperieren, um den Verbrauch ...

