PTA-News: Biofrontera AG: Die Biofrontera AG unterzeichnet einen Vertrag mit Propharma d.o.o. über den Vertrieb von Ameluz® in Kroatien

• Die Biofrontera Pharma GmbH, die wichtigste kommerzielle Tochtergesellschaft der Biofrontera AG, überträgt dem

kroatischen Pharmaunternehmen Propharma d.o.o. die Werbe- und Vertriebsrechte für die Vermarktung von Ameluz(R) auf

dem kroatischen Territorium. • Propharma d.o.o. wird die Erstattung des Produkts beantragen. • Vorbehaltlich eines erfolgreichen Ergebnisses der Erstattungsgespräche wird Propharma wahrscheinlich gegen Ende

2026 mit dem Verkauf des Produkts beginnen.

Leverkusen, den 4. November 2025 - Die Biofrontera Pharma GmbH, die wichtigste kommerzielle Tochtergesellschaft der Biofrontera AG, einem deutschen biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung dermatologischer verschreibungspflichtiger Produkte spezialisiert hat, gab heute den Abschluss einer Vermarktungs- und Vertriebsvereinbarung mit Propharma d.o.o. zur Kommerzialisierung von Ameluz(R) in Kroatien bekannt.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Management von verschreibungspflichtigen Produkten auf dem kroatischen Markt hat sich Propharma d.o.o. als vertrauenswürdiger Partner etabliert, der sowohl den niedergelassenen Bereich als auch das Krankenhaussegment bedient.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Propharma die Erstattung für Ameluz(R) durch das kroatische Gesundheitssystem anstreben. Sobald die Kostenerstattung gesichert ist, wird Propharma die Vermarktung und den Vertrieb des Produkts in ganz Kroatien leiten und dabei seine spezialisierten Ressourcen und erfahrenen Vertriebsteams nutzen, um medizinisches Fachpersonal im ganzen Land zu erreichen.

Ameluz(R) als erste verfügbare PDT-Behandlung wird eine einzigartige Gelegenheit bieten, da es bisher nur sehr wenige Optionen zur pharmakologischen Behandlung der aktinischen Keratose gibt. Biofrontera erhält einen Verrechnungspreis, der sich an den Nettoeinnahmen von Propharma orientiert.

"Wir freuen uns, einen passenden Partner für Ameluz(R) gefunden zu haben, um kroatischen Patienten eine neue Option zur Behandlung von aktinischer Keratose und Basalzellkarzinom* zu bieten, die häufige Hautkrankheiten der kroatischen Bevölkerung darstellen", sagte Axel Drews, VP Global Marketing & Sales der Biofrontera Pharma GmbH. "Die Vereinbarung ergänzt unsere Strategie, uns auf den europäischen Markt zu konzentrieren, um nachhaltiges Wachstum und Profitabilität durch die umfassende Ausschöpfung unseres Schlüsselprodukts Ameluz(R) zu generieren.

*Ameluz(R) 78 mg/g Gel ist indiziert zur Behandlung aktinischer Keratosen leichten bis mittelschweren Schweregrads (Grad 1 bis 2 nach Olsen und von Feldkanzerisierungen bei Erwachsenen und zur Behandlung des superfiziellen und/oder nodulären Basalzellkarzinoms bei Erwachsenen, das sich wegen möglicher krankheitsbedingter Morbidität und/oder schlechter kosmetischer Ergebnisse nicht für eine chirurgische Behandlung eignet. Vollständige Verschreibungsinformationen finden Sie in der Fachinformation des Produkts.

