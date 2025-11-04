Kyoto - Die Nachfrage nach der Switch-2-Konsole von Nintendo reisst nicht ab. Im laufenden Geschäftsjahr 2025/2026 wird nun mit dem Verkauf von 19 Millionen der Geräte gerechnet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Kyoto mit. Bislang standen 15 Millionen Stück im Plan. Die technisch aufgerüstete Switch-2-Konsole ist seit Anfang Juni auf dem Markt und die Nachfrage ist seitdem gross. Vor diesem Hintergrund werden die Japaner auch bei ihren Ergebniszielen ...

