© Foto: picture alliance / dpa

Fresenius Medical Care hat im dritten Quartal 2025 deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Dennoch bricht die Aktie am Dienstag deutlich ein. Grund sind Spekulationen um die Ex-Konzernmutter Fresenius.Der Medizintechnikkonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen - doch Investoren bleiben vorsichtig. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 4,89 Milliarden Euro und lag damit 3 Prozent über den Marktschätzungen. Der bereinigte EBIT kletterte um 28 Prozent (währungsbereinigt) auf 574 Millionen Euro und lag damit 4 Prozent über den Erwartungen, während der bereinigte Nettogewinn um 5 Prozent besser ausfiel. Besonders stark war das Geschäft im Bereich …