Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist die Börsenampel am Dienstag auf Rot geschaltet. Auch an den europäischen Börsen geben die Kurse zum Teil deutlich nach, nachdem bereits Asien überwiegend im Minus aus dem Handel gegangen war. Börsianer sind auf der Suche nach Gründen für die Abgaben. Einerseits rücke der Hype und das Thema Künstliche Intelligenz einmal mehr in den Fokus. Die zum Teil deutlich gestiegenen Notierungen sorgten nun für verstärkte ...

