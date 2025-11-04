R. STAHL hat im dritten Quartal 2025 ein robustes Ergebnis erzielt, trotz einer schwächeren Nachfrage. Die Umsätze gingen im Jahresvergleich um 10 % auf 78,6 Mio. EUR zurück, während das EBIT nur um 4,5 % auf 4,0 Mio. EUR (5,0 % Marge) gesenkt wurde. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 40 % auf 2,6 Mio. EUR, gestützt durch niedrigere Steuern und strenge Kostenkontrollen. Die im zweiten Quartal gestarteten Kostenmaßnahmen zeigen Wirkung: Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um 29 % auf 11,3 Mio. EUR, da die Umstrukturierungsmaßnahmen ab dem dritten Quartal Einsparungen erbrachten. Das Management hat die Prognose für das Gesamtjahr 2025 bekräftigt (Umsatz von 320-330 Mio. EUR, bereinigtes EBITDA von 25-30 Mio. EUR). Wir haben unsere Annahmen an das untere Ende der Prognose angepasst und bestätigen unsere BUY-Empfehlung sowie ein Kursziel von 24,00 EUR, da wir auf die widerstandsfähigen Margen und die solide strategische Positionierung hinweisen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/r-stahl-ag





