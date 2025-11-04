Der Oktober 2025 war ein globaler Rekordmonat mit über 100 Millionen Euro an Kundenaufträgen für den Photovoltaik-Anbieter 1Komma5°. In Deutschland wuchs das Endkundensegment um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Oktober hat 1Komma5°, Anbieter von Photovoltaik und Wärmepumpen, innerhalb des Monats neue Aufträge im Gesamtwert von rund 105 Millionen Euro erhalten. Erstmals seit der Gründung im Jahr 2021 waren es innerhalb eines Monats mehr als 100 Millionen Euro. Enthalten sind auch neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
