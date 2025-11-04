© Foto: Markus Schreiber - AP

Mit Milliardenprojekten in Litauen und Rumänien zementiert der DAX-Konzern seine Dominanz - Analysten setzen auf die nächste Kurs-Explosion.Rheinmetall baut seine Produktionskapazitäten in Europa weiter massiv aus. In Litauen hat der Düsseldorfer Rüstungskonzern nun offiziell mit dem Bau einer neuen Munitionsfabrik begonnen. Der Produktionsstart ist Anfang 2027 vorgesehen, nachdem die Anlage in der zweiten Jahreshälfte 2026 betriebsbereit sein soll. Schon jetzt laufen Gespräche über ein weiteres Investitionsprojekt im Land, bestätigte Deividas Matulionis, Sicherheitsberater des litauischen Präsidenten, am Dienstag gegenüber dem Radiosender Ziniu Radijas. Rheinmetall hält an dem neuen …