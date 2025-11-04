BP hat im dritten Quartal 2025 trotz schwächerer Ergebnisse im Ölhandel mehr verdient als erwartet und zugleich seine Prognose für die Veräußerungserlöse im Gesamtjahr angehoben. So lag der bereinigte Gewinn auf Wiederbeschaffungskosten - eine Kennzahl, die mit dem Nettogewinn US-amerikanischer Ölkonzerne vergleichbar ist - bei 2,21 Milliarden US-Dollar.Analysten hatten beim britischen Energie- und Gaskonzern mit einem Überschuss im Schnitt mit 2,02 Milliarden Dollar gerechnet, nach 2,35 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
