ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 40,80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen an den Modekonzern seien zuletzt ziemlich gering gewesen, sodass die Prognosesenkung nicht sonderlich überraschen dürfte, schrieb Robert Krankowski am Dienstag. Die neuen Ziele entsprächen weitgehend dem Konsens./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A1PHFF7

