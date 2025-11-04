Die EU-Kommission hat 61 Spitzentechnologieprojekte für Netto-Null-Technologien ausgewählt, die mit insgesamt 2,9 Milliarden Euro gefördert werden. Im Rahmen des Innovationsfonds will die Europäische Kommission Mittel in Höhe von insgesamt 2,9 Milliarden Euro vergeben. Das Geld soll an 61 Spitzentechnologieprojekte für Netto-Null-Technologien fließen. "Die heutige Auswahl zeigt, dass Europa seine Klimaziele in die industrielle Realität umwandelt. Die Reaktion auf diese Aufforderung zeigt die Stärke ...

