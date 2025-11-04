Elmos hat ein solides Q3 geliefert und zeigt eine widerstandsfähige Ausführung, die die Margen trotz Herausforderungen bei Inputkosten und Währungsanfälligkeiten stabil hält. Die Cash-Generierung hat sich durch eine straffere Kapitalbindung und eine schlanke Investitionsausgabe erholt. Das Management hat die Prognose präzisiert und die Cash-Flow-Ambitionen angehoben, was das wachsende Vertrauen widerspiegelt, da der Auftragseingang die Auslieferungen übertrifft und der Kundenabbau seinen Verlauf nimmt. Die Nachfrage normalisiert sich in allen Regionen, geführt von Asien, während sich die kurzfristigen Aktivitäten in China stabilisieren und im vierten Quartal ein Nachholbedarf erwartet wird, da die SAP-bezogenen Lieferungen abgewickelt werden. Bis 2026 sollten strukturelles Wachstums im Inhalt und neue Designgewinne den Schwung zurückbringen, unterstützt von zurückgehenden Übergangskosten und steigendem Betriebsspielraum. Mit einer sichtbar stärkeren Ausführung und verbessertem Vertrauen in die langfristige Resilienz der Rentabilität erhöhen wir unser Kursziel auf 100,00 EUR (von 90,00 EUR) und stufen die Aktie auf KAUFEN hoch, da wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,5× für 2026E als nicht anspruchsvoll für einen hochwertigen Analog-Spezialisten betrachten. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research