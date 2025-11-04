Washington - Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie am Dienstag mitteilte.



Cheney war von 2001 bis 2009 der 46. Vizepräsident der Vereinigten Staaten unter Präsident George W. Bush sowie von 1989 bis 1993 unter dessen Vater George Bush Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten. Er gilt als Amerikas mächtigster Vizepräsident der Neuzeit und Hauptarchitekt des "Kriegs gegen den Terror".



Bis zuletzt galt Cheney als konservativer Hardliner, aber innerhalb der Republikanischen Partei hatte er kaum noch Einfluss, da er als heftiger Kritiker von Präsident Donald Trump auftrat. Bei der letzten Präsidentschaftswahl stimmte er nach eigenen Angaben für Kamala Harris.





