Jetzt auch das noch! Sah es zu Wochenbeginn noch so aus, dass es dem Dax gelingen würde, die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückzuerobern, geriet der Index bereits im heutigen Dienstagshandel deutlich unter Druck.Zur Stunde manifestiert sich der Bruch der 24.000er Marke zusehends. Das lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Zudem rückt das Thema Jahresendrallye in weite Ferne. Die Marktakteure schenken den ...

