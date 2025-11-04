Berlin - Die Bundesregierung will die finanziellen Hilfen für die Ukraine erhöhen. Das berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Regierungs- und Koalitionskreise. Demnach will sie die Unterstützung für das kommende Jahr um rund drei Milliarden Euro aufstocken. Im Haushalt 2026 waren bisher 8,5 Milliarden eingeplant.



Die genaue Ausweitung der Hilfen wird derzeit noch zwischen Kanzleramt, Finanz- und Verteidigungsministerium besprochen, die Zahlen sind noch nicht final. Dass es zu einer Erhöhung in etwa dieser Größenordnung kommen werde, darüber seien sich alle Beteiligten aber einig, hieß es.



Die Bundesregierung will die Aufstockung in den parlamentarischen Beratungen zum Haushalt 2026 einbringen, die nächste Woche abgeschlossen werden sollen. Mit dem Geld soll die "Ertüchtigungsinitiative" der Bundesregierung aufgestockt werden. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Kanal, über den Berlin seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 die Ukraine unterstützt. Finanziert werden darüber zivile und vor allem militärische Hilfen.





