Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag Verluste verzeichnet. Warnsignale aus dem US-Technologiesektor liessen die Marktteilnehmer vorsichtiger werden. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 1,31 Prozent auf 5.604,59 Punkte. Ausserhalb der Eurozone sank der britische FTSE 100 um rund ein Prozent auf 9.595,69 Punkte, während der Schweizer SMI um 0,67 Prozent auf 12.154,33 Punkte nachgab. Kapitalmarktstratege ...Den vollständigen Artikel lesen ...
