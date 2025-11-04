Photovoltaik-Kund:innen von Energiekonzepte Deutschland können jetzt auch einen dynamischen Stromtarif erhalten. Dazu arbeitet der Anbieter mit dem Berliner Technologieunternehmen Nomos zusammen. Der Photovoltaik-Anbieter Energiekonzepte Deutschland (EKD) bringt den neuen dynamischen Stromtarif EKD Flow auf den Markt. Dieser ist eingebettet im Komplettsystem der EKD. Er soll nach Angaben des Anbieters intransparenten Strom-Tarifen von marktbeherrschenden Konzernen entgegenwirken. Kund:innen können ...

