Kiel - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) muss einen größeren Umbau seines Kabinetts vornehmen. Wie der NDR berichtet, ziehen sich sowohl Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) als auch Agrarminister Werner Schwarz (CDU) von ihren Ämtern zurück. Beide sollen demnach in den Ruhestand gehen. Das neue Personal soll laut NDR auch bereits feststehen. Innenstaatssekretärin Magdalena Finke (CDU) ist als Nachfolgerin von Sütterlin-Waack im Gespräch. Die Agrarwissenschaftlerin Cornelia Schmachtenberg könnte unterdessen auf Schwarz folgen. Günther will sich dem Vernehmen nach am Nachmittag zur Kabinettsumbildung öffentlich äußern.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.