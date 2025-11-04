Anzeige
Asset Standard
LAIQON Kapitalmarkt-Insights Oktober 2025

Die USA zwischen Shutdown, Leitzinssenkungen und KI-Euphorie

Fazit

• Wir bleiben bei der Aktiengewichtung auf neutral - europäische Titel bieten Chancen für positive Überraschung

• Geopolitische Spannungen und Zollpolitik bleiben zentrale Risikofaktoren

• Im Anleihebereich behalten wir die positive Grundausrichtung bei. Eine Mischung aus mittleren und längeren Laufzeiten mit hoher Qualität bleibt weiterhin unsere Präfe-renz. Die Duration sollte im Vergleich zu den relevanten Benchmarks weiter länger gehalten werden

• Bei Unternehmensanleihen im BBB-Bereich bleibt der Fokus auf den mittleren Laufzeiten, um von der deutlich steileren Zinsstrukturkurve und den "Roll-down-Effekten"zu profitieren

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.
